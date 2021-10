Saint-Aubin fête les acadiennes

Du mercredi 8 au mercredi 15 août à St-Aubin sur Mer. Infos sur www.semaineacadienne.net.

Mercedi 8 août

21H00 Concert du Calgary Youth Orchestra from Canada Eglise de Saint Aubin

Composé d’une quarantaine de jeunes musiciens originaires de la province de l’Alberta, tous doté d’une solide formation de musique classique, cet orchestre interprètera des thèmes de films célèbres ainsi que le Cid, de Jules Massenet

http://www.cyo.ab.ca

Jeudi 9 août

10H00 Dépôt d’une gerbe avec le Calgary Youth Orchestra from Canada et cérémonie en hommage aux

soldats Acadiens. Brèche des Acadiens / Saint Aubin sur mer

En présence de Gilles Cormier dont le père, Isidore Cormier, débarqua le 6 juin 1944 avec les soldats

acadiens du North Shore regiment sur la plage de Saint Aubin. Il fût blessé ce jour là.

14H00 La «North Shore», randonnée cyclo-touristique parrainée par la BRED sur les traces du North Shore Regiment de Saint-Aubin jusqu’à Carpiquet . Avec la participation du Rétro Moto Club Côte de Nacre.

Cérémonie à Carpiquet vers 16H en hommage aux soldats Acadiens qui participèrent à la libération de l’aéroport.

Saint Aubin, Tailleville, Radar de Douvres la Délivrande, Anguerny, Cairon, Lasson-Rosel, Le Mesnil–Patry, Bouanville, retour sur Bretteville l’Orgueilleuse, Carpiquet. Retour pour 17H45 à Saint Aubin (40 km au total) . Départ et arrivée square des Canadiens.

Inscriptions à l’office du Tourisme de Saint-Aubin-sur- mer

Extrait vidéo de la cérémonie à Carpiquet en 2008 sur:

http://www.dailymotion.com/relevance/search/semaine%2Bacadienne/vide/x7whe1_semaineacadienne-crmonie-carpiquet_music

16H00 Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Monument aux morts devant la mairie de Carpiquet en présence de Gilles Cormier, dont le père débarqua le 6 juin sur ma plage de Saint Aubin avec les soldats du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick

18H00 Grande «parade acadienne» Digue de Saint Aubin

18H30 Inauguration de la septième édition de la «Semaine acadienne» square des Canadiens

21H00 Concert d’Edith Butler (Nouveau-Brunswick) square des Canadiens

Surnommée « Mère Acadie », et « Mère de la musique acadienne »,héritière d’une tradition orale dont elle est fière, « Edith Butler nous livre un visage du monde que sans elle nous n’aurions pas connu » (Antonine Maillet, Prix Goncourt). Cette pionnière s’est fait ethnologue pour conserver vivante la mémoire de son peuple. Puis, elle est devenue musicienne, chanteuse et conteuse pour lui rendre la fierté de son histoire et de sa langue. Cette ambassadrice hors catégorie a parcouru le monde en chantant. Sa voix prenante et chaleureuse, son dynamisme et sa joie de vivre hors du commun lui ont permis de transmettre « son Acadie » et d’ouvrir la voie aux autres artistes acadiens. http://www.edithbutler.net

La suite du programme ici