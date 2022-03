Tendance Emploi: mardi 24 juillet

A Alençon, un responsable de fabrication est recherché en CDI pour superviser l'activité après-vente et l'équipe de l'atelier.

Une expérience similaire de 3ans et demandé ainsi qu'une formation en mécanique



Numéro d'offre 86 80 57 I







Un restaurant de Bayeux recherche un second pour préparer les viandes et poissons. C'est un contrat en CDI pour 39h hebdomadaire, une expérience de 5 ans est requise



Numéro d'offre 69 18 06 I





Un éducateur sportif est recherché par un centre de remise en forme de St Lô, vous encadrerez les cours collectifs et le plateau musculation. Les débutants sont acceptés si ils possèdent un Bac+2 ou équivalent en « Activité physique et sportive »





Numéro d'offre 99 60 45 X