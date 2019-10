Mobilisation des agriculteurs en Seine-Maritime

Tendance Ouest a écrit :

Oiseaux de jardin : 55 000 comptabilisés en Normandie

C'est un record pour le Groupe ornithologique normand : ils étaient près de 2 500 particuliers à participer au grand comptage des oiseaux de jardin, les 26 et 27 janvier 2019. Le bilan, communiqué ces derniers jours, fait état de 55 000 volatiles de 39 espèces différentes observés sur deux jours. Le rouge-gorge arrive en tête, il est présent dans 8 jardins sur 10. Il détrône le merle noir et la mésange charbonnière, qui complètent le podium des oiseaux les plus observés. Le moineau est cependant l'espèce la plus abondante avec, en moyenne, sept oiseaux par jardin.

17h02