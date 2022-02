Ils habillent la technologie

Un tournant dans l’histoire de la société jusqu’alors hébergée au sein de la pépinière Plug’n Work à Colombelles, qui accueille les start-up à fort potentiel d’innovation.



Technique et esthétique

Spécialisée dans le design et la fabrication de mobilier pour l’affichage dynamique et la vidéoconférence, avec un chiffre d’affaire de 1,6 million d’euros, Axeos compte désormais parmi les réussites de la région. "Notre métier consiste à habiller la technologie, pour la présenter sous son plus beau jour et en assurer l’intégration optimale dans un environnement donné"précise Mickael Huron, président de la société.



"Nous proposons des solutions techniques et esthétiques à nos clients. Nous travaillons dans le haut de gamme. 95 % de nos produits sont fabriqués dans le Calvados, c’est une question d’éthique et de qualité". Forte de son expérience, et avantagée par un marché très porteur, Axeos compte surfer sur l’export et étendre ainsi son activité à l’étranger, dans les années qui viennent.



Pratique. Axeos, Route des Digues à Fleury-sur- Orne. Tél : 02 31 28 59 37