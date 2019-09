Un Ali Baba moderne débarque à Hérouville

La Comédie de Caen convie, du 1er au 3 octobre, pour la quatrième fois, la compagnie La Cordonnerie pour une adaptation du plus célèbre des contes orientaux : Ali Baba et les 40 voleurs. C'est un Ali Baba revisité à la sauce vintage des années 50 et façon ciné-spectacle que la compagnie propose au public du théâtre d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados).

Bruitages et musique en direct

Il s'agit d'une adaptation particulière, puisqu'elle mêle musique live, bruitages et jeu d'acteurs sur scène et projection du film à l'écran. En outre, c'est un Ali Baba moderne que les spectateurs pourront découvrir, dès l'âge de six ans : Ali Baba travaille avec son frère Cassim, dans une station-service. Les voleurs, quant à eux, chevauchent des mobylettes. On est définitivement loin du désert des Mille et une nuits.

Outre les représentations scolaires, le spectacle tout public sera joué mardi 1er octobre 2019 à 20 heures au théâtre d'Hérouville.

Pratique. Représentation ouverte à tous, à partir de six ans, le mardi 1er octobre à 20 heures au théâtre d'Hérouville-Saint-Clair, 1 Square du théâtre. Tarifs : de 8 à 26 euros. Tél. 02 31 46 27 29. Renseignements et réservations sur comediedecaen.com