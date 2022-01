Caen. Pierre-François Roussillon, directeur de l'orchestre régional de Normandie

Pierre-François Roussillon est arrivé à la tête de l'orchestre régional de Normandie en janvier 2019. "Au bout de 15 ans de métier, j'ai eu envie de changer", déclare ce musicien professionnel.

Depuis sa prise de fonctions, le nouveau directeur conçoit les différentes saisons de l'orchestre et de ses dix-huit musiciens permanents, imagine les projets. "Il y a tout le côté artistique des choses à mettre en place et évidemment l'administratif aussi". En plus de ses responsabilités, cet amoureux de la musique continue à pratiquer son instrument favori : la clarinette. "Je continue à jouer de temps en temps pour garder le contact avec la scène".

Changement de cap

Après avoir posé son instrument pendant plusieurs années, la reprise était un peu compliquée : "quand vous avez été musicien professionnel, jouer pour le plaisir, ce n'est pas un plaisir ! Les lèvres et les doigts ne marchent plus, et c'est juste une terrible souffrance !" Il a repris il y a cinq ans. " J'ai décidé de changer de cap et de me lancer dans le jazz avec la volonté d'apprendre."

Pierre-François Roussillon, originaire de Paris, a d'abord été musicien de musique de chambre avant de vouloir prendre la direction de structures publiques. Il a dirigé la scène nationale de Cherbourg (Manche) : "c'était ma première attache à la région normande", avant de devenir directeur de la maison de la culture de Bourges (Cher) puis du théâtre 71, scène nationale de Malakoff (Hauts de Seine). Aujourd'hui, il est heureux d'être à Caen (Calvados), "une ville qui laisse une place énorme pour la musique avec notamment les saisons du théâtre, celles de l'orchestre du conservatoire et de l'orchestre régional".

