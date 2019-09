Rouen : l'association Au café couture fête ses cinq ans

Cinq ans ! L'association Au café couture à Rouen (Seine Maritime) a tiré un bilan après cet anniversaire célébré samedi 14 septembre 2019. Sergine Gallenne rappelle avoir "créé ce lieu suite à une reconversion professionnelle, c'est un lieu convivial autour de la couture. Au départ je souhaitais juste en faire un lieu de rencontre et d'échange autour de la couture et du tricot mais très vite les demandes de cours d'initiation ont été très importantes et ont fait évoluer le concept".

Plus de 1500 adhérents

Et désormais, le Café couture est aujourd'hui devenu un lieu incontournable d'échanges et de partages de connaissances et d'idées. Ici, on donne des cours de couture, tricot et crochet pour les enfants et adultes, du simple loisir à la formation professionnelle mais pas que !

Depuis sa création, le Café couture s'est donné pour mission de créer des rendez-vous conviviaux et chaleureux autour d'événements divers et variés : troc party, concert, apéro causerie, chant pour tous, rencontre avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, etc.

"Et cela marche, poursuit Sergine Gallenne. Nous avons plus de 1500 adhérents, nous avons de nombreux projets avec des associations telles que le collectif Droits des femmes et Zéro déchet. Surtout je sais qu'une équipe est prête à prendre le relais s'il le fallait et nous avons un propriétaire qui nous fait confiance et qui nous suit avec bienveillance."

