Gilets jaunes : deux interpellations lors d'incidents à Rouen

Plusieurs heurts ont éclaté le samedi 7 septembre 2019, à Rouen (Seine-Maritime), à l'occasion d'une manifestation lancée par les gilets jaunes et soutenue par la CGT de Seine-maritime, conduisant à deux interpellations, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Deux interpellations et 21 verbalisations

Le préfet de la région Normandie avait pris un arrêté interdisant toutes manifestations et rassemblements en centre-ville de Rouen samedi de 10h à 22h, comme c'est le cas depuis le début du mouvement des gilets jaunes, "pour protéger les commerces", dans une ville où cette fronde sociale a été particulièrement vive.

"Deux cortèges sont partis de deux endroits différents. Ils se sont réunis et ont tenté d'entrer dans le périmètre (interdit, ndlr) pour se diriger vers la banque de France, lieu qui a fait déjà l'objet de plusieurs dégradations", a indiqué le sous-préfet de permanence, Jean-Eric Winckler. "Les manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Des sommations ont été faites et il y a eu l'utilisation de gaz lacrymogènes en réponse aux jets de projectiles, les manifestants ont été éconduits et remis à l'extérieur du périmètre", a-t-il ajouté, sans vouloir préciser le nombre de manifestants présents.

Selon la même source, il y a eu 21 verbalisations et deux interpellations en flagrant délit pour des "actes caractérisés" contre les forces de l'ordre. Dans un communiqué appelant à manifester, l'union départementale CGT de Seine-Maritime avait dit agir "pour l'unité des salariés et des jeunes afin de résister à Macron, aux patrons et à leurs plans destructeurs".

