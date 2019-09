Dieppe : un container de pneus usagés prend feu

Tendance Ouest a écrit :

Boutique de cannabidiol à Rouen : le gérant relaxé au tribunal

Le gérant d'une boutique de cannabidiol a été jugé devant le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) pour acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. La relaxe totale a été prononcée, vendredi 30 août 2019. La boutique de ce gérant, rue du général Leclerc, avait été perquisitionnée puis fermée en août 2018. Elle proposait des produits à base de cannabis mais avec moins de 0,2% de THC, l'agent psychotrope de la plante.

Le 30/08/2019