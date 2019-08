15 août : des répliques de la grotte de Lourdes en Normandie

C'est sans doute celle qui offre la plus belle vue. À La Pernelle, sur la côte est de la Manche, il faut monter tout en haut de la commune pour découvrir la réplique de la grotte de Massabielle. De là, on peut avoir une vue sur les joyaux du Val de Saire : l'île de Tatihou, les tours Vauban, le phare de Gatteville, le village de Barfleur… L'endroit sera le théâtre d'un pèlerinage dimanche 18 août 2019, comme chaque année depuis 1928, soit 91 ans. Une messe est organisée à 10h30 et des célébrations à partir de 14h30.

Vue depuis La Pernelle, où se trouve l'une des répliques Manchoises - Célia Caradec

Vue sur mer aussi à Surtainville, sur la côte ouest, dans une autre réplique datant de 1955. Les célébrations débutent à 10h30 ce jeudi 15 août, avec une veillée de prières et une procession aux flambeaux dans la soirée.

Le Petit Lourdes d'Hérouville

Dans le Calvados, la réplique la plus célèbre est celle du Petit Lourdes d'Hérouville-Saint-Clair, situé le long du canal de Caen à la mer. Le lieu a été inauguré en 1882, grâce à la donation d'un négociant en vin de Rouen (Seine-Maritime), Jules Duboscq. Ce sanctuaire marial se visite, au 708 rue des Sources. C'est une association qui l'entretient et récolte des fonds pour réaliser des travaux. La messe est prévue à 10h30 ce jeudi, suivie de célébrations dont une procession dans les lacets qui mènent à la grotte, à 16h15.

A Cormolain, près de Bayeux, on trouve aussi un "Petit Lourdes". - Liliane Grimaux

Une réplique existe également non loin de Bayeux, à Cormolain. C'est dans une carrière désaffectée qu'elle a vu le jour en 1934. Ici, une messe aura lieu aujourd'hui à 15h30, suivie de la lecture du chapelet.

Un centre marial au Havre

En Seine-Maritime, c'est au centre marial du Havre que se retrouveront les pèlerins, dans le quartier de l'Eure. Lui aussi abrite une réplique de la grotte de Massabielle, grandeur nature. Après une procession mariale aux flambeaux mercredi soir, une messe a lieu ce jeudi à 10h30 à la grotte. Le centre spirituel est d'ailleurs plus récent que la grotte, qui remonte à l'après-guerre.

Dans l'Orne, on peut notamment citer la grotte de La Ferrière-aux-Etangs, entretenue par l'association des Amis du Mont-Brûlé. Le site, qui comporte aussi un chemin de croix, a bénéficié d'un éclairage l'année dernière, afin de le mettre en valeur.

