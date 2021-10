Villers-sur-Mer. Villers-sur-Mer : des buralistes s'engagent pour protéger les plages des mégots

Lancé par la Confédération des buralistes de France, l'opération "un été sans mégot" commence aujourd'hui, ce jeudi 1er août. Elle concerne trois départements de France dont le Calvados. Deux buralistes de la commune de Villers-sur-mer (Calvados) se sont portés volontaires.

En quoi ça consiste ?

Cette initiative a pour but de réduire les déchets présents sur la plage en période estivale. Si les services de propreté de la ville retirent très souvent des emballages de nourriture ou autre contenants polluants, les mégots de cigarettes dégradent également le décor d'un domaine touristique tel que Villers-sur-mer. Selon Céline Rousseau, gérante du bar-tabac le Rallye dans le centre-ville, la situation se dégrade de plus en plus :

Inacceptable pour elle que des enfants en vacances bâtissent leur château de sable dans des tas de mégots de cigarettes. Il faut donc sensibiliser les fumeurs à la gestion de leurs déchets. Est-ce trop tard pour les rééduquer ? Comme toujours, le changement d'habitude nécessite un gros travail de fond. Pour Arnaud Morin, buraliste au O'Kfé, le problème est bien plus gros que cela. "Les gens enterrent les détritus et ensuite ils partent dans l'eau avec la marée montante. Les plages sont propres simplement en surface".

Distribution de cendriers en carton

Pour tenter de rattraper les consommateurs aux bonnes pratiques, ces buralistes sensibilisés à la question de la protection de l'environnement vont distribuer des cendriers de poche aux clients. Yann Mezerais, fumeur depuis 35 ans se l'est déjà approprié : "Quand je fume, je garde mes mégots dans ma poche. Ce cendrier de poche est une bonne idée, j'en avais connu d'autres en alu". Celui-ci est en carton. "C'est plus écolo. En plus de ramasser les cendres et les mégots, il est recyclable".

À l'inverse, le fait qu'il soit en carton ne convainc pas Arnaud Morin, qui a pourtant répondu positivement à l'appel de la confédération des buralistes : "Je suis déçu, je ne m'attendais pas à cela. Ce cendrier en carton peut prendre feu. C'est un déchet en plus qui sera laissé sur les plages".

L'opération consistera également à placer des poubelles devant les bureaux de tabac, qui pourront contenir jusqu'à 20 000 mégots. "Ça prend deux minutes de jeter proprement un mégot", indique Céline Rousseau. Problème, pour Yann Mezerais, habitant de Villers-sur-mer, il y a trop peu de poubelles disponibles dans la commune : "Dans certains pays comme en Australie, il y a des poubelles tous les 20 m. C'est plus approprié".

Les touristes vont-ils jouer le jeu ? La fin de l'opération est prévue le 15 août prochain.

