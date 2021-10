Saint-Marcouf. Manche : bateaux interdits autour de l'île de terre des îles Marcouf

Mercredi 24 juillet 2019, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a pris un arrêté interdisant la navigation, la circulation et le mouillage des bateaux dans le secteur des îles Marcouf (Manche). Elle concerne le secteur autour de l'île de Terre.

Cette interdiction vise à préserver des colonies d'oiseaux marins bénéficiant d'un régime de protection internationale et nationale.

Des amendes en cas de non-respect à la règle

"En conséquence, et dès à présent, les moyens du préfet maritime à même d'effectuer des opérations de contrôle de l'environnement marin (patrouilleurs de la Marine nationale, des affaires maritimes et de la gendarmerie maritime) pourront verbaliser tout contrevenant dans le cadre du plan de surveillance et de contrôle de l'environnement marin", tient à préciser la préfecture dans un communiqué.

La zone d'interdiction pour les bateaux autour de l'île de terre des îles Marcouf. - Préfecture maritime de la Manche

