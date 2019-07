Premier hommage aux victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale

Ils sont plus de 20 000 civils à avoir perdu la vie en Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois, une cérémonie-hommage leur était dédiée, lundi 15 juillet 2019, à Épron (Calvados), une des 498 villes martyres de l'époque. À cette occasion, une centaine de personnes était présente, notamment des maires et élus des villes martyres, à qui le président de région Hervé Morin a remis une médaille, conçue pour le 75e anniversaire de la Bataille de Normandie.

La France a été le pays allié le plus bombardé derrière l'Allemagne, avec plus de 60 000 victimes civiles. Un tiers de ces victimes ont été tuées en Normandie et notamment dans l'ancienne Basse-Normandie avec environ 15 000 morts. "Cette ville porte les cicatrices des 100 jours de la bataille de Normandie et il nous revient de ne pas faire disparaître cette bataille et ces civils de notre mémoire", a indiqué Hervé Morin, avant d'ajouter qu'une "cérémonie d'hommage aux civils se tiendrait chaque été."

Les villes martyres

Cette cérémonie rendait également hommage aux 498 villes martyres. "il y a de types de villes martyrs : celles victimes de la violence nazie, on pense évidemment à Oradour-sur-Glane, et celles victimes des bombardements aériens, comme Épron, qui a été détruite à 80%", rappelle l'historien Stéphane Simonnet, chercheur à l'université de Caen.

Quelques civils de cette période étaient présents et ont confié leurs souvenirs d'enfant de l'époque : "On subit, c'est tout ce qu'on peut faire, mais il ne faut pas se plaindre non plus. Certains disent que l'on n'a pas eu de chance ça que ça se passe chez nous, mais j'entendais ma mère dire qu'il fallait bien que ça se passe quelque part…", confie Colette, originaire d'Épron et âgée de 89 ans aujourd'hui.