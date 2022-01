Les élus démissionnaires du Chesfrêne ne se représenteront pas aux élections municipales

Samedi 11 juin au soir, les élus du conseil municipal du Chesfrêne avait démissioné en bloc, en réaction à la réquisition du préfet de la Manche pour l’organisation des élections législatives, après l’arrestation et le placement du maire de la commune en garde à vue, contre le chantier de la THT. Tous les élus décident de ne pas se représenter aux élections municipales du 12 septembre prochain.

Jean-Claude Bossard, le maire du Chesfrêne, salue le "travail d’équipe et le courage des 2 équipes municipales qui ont travaillé avec moi depuis 2001. Je salue leur soutien sans failles et leur adresse un merci chaleureux ! Nous avons eu tort d’avoir raison trop tôt ! En France, à l’image du Concorde, on décide de changer et d’arrêter seulement quand la catastrophe arrive. Pourtant, le rôle de l’élu n’est-il pas de prévoir et d’anticiper l’avenir, d’arbitrer entre l’intérêt général et l’intérêt économique des lobbies ?"

L’intégralité du post de Jean-Claude Bossard ci-dessous