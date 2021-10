Hérouville-Saint-Clair. [Photos] Beauregard 2019 : le diapo du jeudi

Soleil et chaleur sur la peau et dans les cœurs : partageons la première journée du festival Beauregard 2019 à Hérouville-Saint-Clair, jeudi 4 juillet.

Gringe, maillot du SMC sur le dos

C'est aux Rouennais de MNNQS qu'est revenue la dure tâche de lancer les festivités, à l'heure du goûter. Le rappeur Gringe a pris la suite, maillot du SM Caen sur le dos, lui qui a vécu une dizaine d'années dans le Calvados, où il a rencontré son complice de toujours, Orelsan. L'occasion de revenir en interview sur ses souvenirs de concert au Cargö, en février, et à Beauregard :

Gringe parle de ses derniers concerts à Caen

Dancefloor géant dans le parc

Place ensuite à la pop sensuelle de Thérapie Taxi, avant la très attendue Angèle et ses tubes que les enfants - et leurs parents ! - connaissent plus que par cœur. L'élégant John Butler, as de la guitare et du banjo, est venu partager son blues australien.

Les bons mots des "papis" du néo-métal Limp Bizkit ont ambiancé le début de la nuit, avant de laisser place aux "coucous" quasi personnalisés de Beth Ditto, leader de Gossip, toujours en verve. Fatboy Slim a transformé le parc de Beauregard en dancefloor géant pour conclure cette première soirée.

L'art de rue a aussi sa place à Beauregard. - Célia Caradec

Gringe a été surpris de l'accueil réservé par le public ! - Célia Caradec

Grosse ambiance dans les rangs pour applaudir Gringe. - Célia Caradec

Un maillot floqué à son nom, il fallait au moins ça ! - Célia Caradec

Le soleil est au rendez-vous en ce début de festival. - Célia Caradec

"Z'avez pas vu une rose trémière ?" - Célia Caradec

Le duo de chanteur du groupe Thérapie Taxi. - Célia Caradec

Le look jusqu'au bout des pieds... - Célia Caradec

... et des ongles ! - Célia Caradec

Raphaël Faget-Zaoui demande au public de fermer les yeux. - Célia Caradec

Les fans, au premier rang, n'ont pas oublié le tee-shirt de circonstance. - Célia Caradec

La belle Adélaïde Chabannes de Balsac, à l'heure de l'apéritif sur la scène John. - Célia Caradec

Le spleen n'est définitivement pas à la mode avec Angèle. - Célia Caradec

Haut perché, en voilà une bonne idée ! - Célia Caradec

Les minots étaient à la fête devant Angèle. - Célia Caradec

Emplacement VIP pour le concert d'Angèle. - Célia Caradec

John Butler était très attendu par les amateurs de guitare folk. - Célia Caradec

Quelques pas de danse pour John Butler. - Célia Caradec

Concentration pour ne pas rater la note. - Célia Caradec

Il n'y a pas que les stars qui brillent, les festivaliers aussi ! - Célia Caradxec

Un message pour John Beauregard ou pour John Butler ? - Célia Caradec

Debout aussi, ça fonctionne ! - Célia Caradec

Les percussions sont à l'honneur dans les derniers titres de John Butler. - Célia Caradec

B.A.N.J.O ! - Célia Caradec

Z'avez le look, cocos ! - Célia Caradec

L'espace devant la scène John peut désormais accueillir 6000 festivaliers supplémentaires. - Célia Caradec

Une idée lumineuse pour ne pas se perdre au festival Beauregard... - Célia Caradec

Beth Ditto, bête de scène et grande bavarde ! - Célia Caradec