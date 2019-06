[Photos]: Les images du passage à Caen de la Normandie Transpaddle

Weekend très animé du côté de Caen, la fête de la musique a donné le ton dès le vendredi soir, remplissant les rues du centre-ville de Caen, ainsi que le jardin de l'Abbaye aux Dames. La fête se poursuivait du côté du port et de son bassin Saint Pierre, avec un coup de projecteur sur le Stand up paddle. Samedi 22 et dimanche 23 juin 2019, ils étaient plus de 200 à participer aux courses (6 et 15 kms). Retour en image sur cette étape de la Normandie Transpaddle.

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

Transpaddle 2019 - Marina Olivier

• Lire aussi. [Photos] : Retour en images sur les Caisses de Gaston à Colombelles

• Lire aussi. Haltérophilie : les Caennaises décrochent l'or et l'argent

• Lire aussi. Trail : une Bayeusaine sur le toit du monde !





A LIRE AUSSI.

La Normandie Transpaddle, c'est ce weekend à Caen!