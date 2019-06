Une nouvelle annonce pour un job de rêve

C'est une annonce qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la toile, elle avait été postée il y a quelques mois déjà et était passée complètement inaperçue. Elle vient de refaire son apparition sur la page Facebook God's Little People Cat Rescue et est en train de créer le buzz !

Le refuge pour chats crée par deux Américains sur l'île de Syros en Grèce. Souhaitant repartir à New York à l'automne, le couple cherche une personne de confiance afin de s'occuper de leur sanctuaire, il faut être honnête et avoir plus de 45 ans. La propriétaire précise que l'endroit est paradisiaque mais qu'il faudra tout de même enlever les excréments et le vomi des félins...

Alors ça vous tente ?