L'AG Caen renforce sa place dans le football féminin

La première place qu'elle occupait avant cette rencontre au classement du Challenge Maine-Normand, réunissant huit équipes issues des Divisions d'Honneur des deux ligues, lui a filé sous le nez par la même occasion. Les Caennaises ont fini cette deuxième phase de la saison à la troisième place, seulement récompensées par le titre honorifique de meilleure équipe bas-normande.

La première partie de saison, déroulée dans le cadre de la DH, s'était soldée par une deuxième place derrière Flers, qualifié pour les barrages d'accession en D2. "Nous n'avons pas été récompensés en terme de classement, reconnaît l'entraîneur Damien Della Santa. Maintenant, quand on prend un peu de recul, qu'on se concentre sur le jeu produit et les progrès effectués, on est gourmand si on s'arrête à la première place non-obtenue. Ce qu'on a fait est déjà très bon."

Une grande réussite



Pour sa quatrième année d'existence, la section féminine de l'AG Caen a franchi un palier conséquent. "Cette saison est une grande réussite, au-delà de nos objectifs de départ. L'an passé, nous avions été relégués de Division d'Honneur. Cette année, nous avons fini à la deuxième place, assez près des premières, qu'on a réussi à battre chez elles. Ce premier championnat est déjà un grand pas vers l'avenir parce qu'on n'est plus qu'à une marche des inter-régions. Sur le challenge Maine-Normand, on peut ressentir un peu de frustration mais les équipes qui terminent devant nous méritent leur place. Elles sont supérieures à nous sur le plan du jeu."

Sans annoncer d'objectif précis, l'AGC espère être en mesure de prétendre à la montée en D2 dans les trois ou quatre années à venir. Dans cette perspective, le nombre d'entraînements proposés doublera la saison prochaine (soit quatre entraînements hebdomadaires) et le club s'est adjoint les services d'une kiné. La progression est rapide mais les fondations sont solides.