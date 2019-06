À Rouen, un conflit de voisinage dégénère

Le 26 octobre 2018, les services de police sont requis pour intervenir au domicile du prévenu à Rouen, concernant une altercation entre voisins qui s'est transformée en véritable agression. Deux personnes en sont venues aux mains : le mis en cause et le fils de sa voisine. Devant les policiers, le prévenu se plaint d'avoir été agressé par le jeune homme. La version de celui-ci est toute autre, puisqu'il accuse le prévenu de l'avoir menacé avec un couteau, qu'il lui a placé sous la gorge, et de l'avoir menacé de mort. Ce dernier finit alors par admettre son geste, car il était énervé, mais nie l'avoir menacé de mort. Il ajoute qu'il n'a pas été plus loin que de simples menaces à l'encontre de la victime et précise qu'il attendait ses 18 ans pour s'en prendre à lui.

Un homme à la dérive

Interrogée, la victime explique qu'il voulait simplement faire comprendre au prévenu qu'il doit cesser de menacer sa mère et laisser les gens en paix. À la barre, le prévenu, apparemment dans une dérive sociale, réitère : "Il m'avait déjà menacé, je me suis défendu." Un examen médical constatera néanmoins des ecchymoses sur la victime. Une voisine, témoin de la scène et entendue par les policiers pour clarifier cet imbroglio, dit qu'elle a voulu intervenir, mais que l'agresseur avait fui. Le casier judiciaire du prévenu est vierge. Pour la partie civile, les difficultés personnelles de vie du prévenu "l'ont fait déraper". Le procureur de la République considère que "le comportement provoquant du prévenu est avéré", tandis que la défense explique "qu'il n'a pas su réagir après une rupture amoureuse". Reconnu coupable, le tribunal le condamne à une peine de trois mois de prison entièrement assortis du sursis.

