Letter to the Lord, nouveau clip de la chanteuse Irma

Au tour de la chanson "Letter To The Lord" de s'imposer. L’artiste a pour cela décidé de s'investir dans un clip à plus gros budget, restant néanmoins toujours aussi simple.

Tournée aux Etats-Unis, la vidéo illustrant "Letter To The Lord" se base sur une lettre que la chanteuse écrit dans son appartement. D'autres personnes, aux quatre coins des Etats-Unis, tiennent dans leurs mains ce qui semble compter le plus pour elles. Grimpant sur les toits, elles assistent à une pluie de lumières étincelantes formée à partir de la lettre d'Irma.