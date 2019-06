Cagny : les planteurs écrivent une lettre ouverte au gouvernement

Après les parlementaires du Calvados, toutes étiquettes politiques confondues, ce sont les planteurs de betteraves de l'usine de Cagny (Calvados) qui écrivent au premier ministre.

Dans une lettre ouverte publiée jeudi 6 juin 2019, la confédération générale des planteurs de l'Orne, du Calvados et de la Sarthe s'adresse à Edouard Philippe, mais aussi aux ministres de l'agriculture, de l'économie et plus globalement "à l'ensemble du gouvernement".

Contournement de la loi Florange

Ils demandent un "soutien politique fort" pour ouvrir les négociations avec le groupe allemand Südzucker, propriétaire de l'usine, vouée à la fermeture en 2020. "Nous ne pouvons accepter la fermeture aveugle et unilatérale de deux sites économiquement viables." écrivent les planteurs, qui évoquent un contournement de la loi Florange. Le groupe allemand prévoit en effet de supprimer 74 emplois sur 82, de stopper la production et de conserver le site pour du simple stockage.

Pour la CGB, cet appui du gouvernement sera "indispensable et déterminant" pour la filière. Un millier de betteraviers normands fournissent la sucrerie de Cagny.

A LIRE AUSSI.

Sucrerie Cagny : "Nous ferons tout pour faire payer Südzucker"

Journée décisive pour la sucrerie Cagny et la filière betteravière

Sucrerie Cagny : mobilisation devant l'ambassade d'Allemagne à Paris

L'usine de sucre de Cagny près de Caen fermera en 2020