Tennis de table : Le "moment historique" d'Eric Varin et du Caen TTC il y a 20 ans

À 23 ans, le caennais Eric Varin a décroché accompagné de Kim Taeksoo, Peter Franz et Damien Eloi du Caen TTC (Calvados) un titre en Ligue des Champions il y a tout juste vingt ans, le dimanche 11 avril 1999. Ce dimanche 12 mai 2019, il sera de retour au club où il a évolué pendant huit saisons pour fêter ce titre ainsi que la montée du club en Pro A pour la saison 2019-2020. Une belle journée en perspective qui mérite un détour par les souvenirs du jeune médaillé européen.

Vingt ans en arrière, quel souvenir gardez-vous de ce titre en Ligue des Champions ?

"C'est forcément un super souvenir. On jouait au Zénith de Caen devant 5 000 personnes, c'est peu commun pour notre discipline. J'avais un statut de remplaçant donc c'est quand même différent mais ça reste un chouette moment.

"On n'avait pas le statut de favori"

C'est difficile de dire que c'était le meilleur souvenir de ma carrière professionnelle mais on n'avait pas du tout le statut de favori sur cette finale. C'était comme une surprise de gagner. On est l'un des rares clubs français à glaner ce titre. La montée dans l'élite en 1995/1996 était aussi un moment très fort".

À 23 ans à l'époque, quelles étaient vos caractéristiques de pongiste ?

"Je commençais tout juste à franchir les échelons et intégrer l'équipe de France à ce moment-là. J'étais un joueur de mi-distance. Mon coup favori était le revers. J'étais capable de faire quelques coups surprenants de temps en temps".

"L'ambiance a permis de déplacer des montagnes"

Quelle était la force principale de Caen à cette époque ?

"Tout le monde s'entendait très bien, l'état d'esprit était impeccable, ça aide. On n'avait peur de personne. La Ligue de Champions n'était pas un objectif clairement défini mais en gagnant les matchs un par un, on a commencé par y croire. Tout le monde tirait dans le même sens, c'est ça qui nous a permis de déplacer des montagnes".

Quel souvenir gardez-vous du jour de fête ?

"On avait fait le match aller à domicile et le retour à l'extérieur. Là-bas on ne l'a pas tellement fêté je crois. Au retour de Caen, les souvenirs sont un peu vagues. Il me semble qu'on a été accueilli à la mairie et que l'on avait présenté la Coupe au coup d'envoi d'un match de foot au Stade d'Ornano. Globalement on l'a fêté avec toute la population caennaise".

Vous êtes au club de Rouen désormais, revenir à Caen ce dimanche, c'est tout de même particulier ?

"Je sais que les gens ne m'ont pas oublié. Je crois que les gens ont apprécié mes années à Caen et c'est réciproque. Je serai ravi de revoir tout ce club".

Comment s'est passée votre reconversion ?

"À 27-28 ans ça a été très dur, physiquement. J'ai tout de même continué jusqu'en Pro B avec le SPO Rouen. Ensuite, j'ai voulu prendre un peu de recul même si aujourd'hui je suis toujours dans le même domaine car j'entraîne. Mais ce n'est plus même investissement".

Le Caen TTC reçoit Thorigné-Fouillard ce dimanche 12 mai 2019, à la salle Rufa à 16 h 30. Les Caennais sont déjà champions de France avant la rencontre. Pourquoi pas finir en beauté ?

