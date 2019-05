Le Havre : il frappe sa compagne avec son enfant dans les bras

La police du Havre (Seine-Maritime) est intervenue jeudi 9 mai 2019 vers 19 h 30, rue Albert Marie Anthiaume pour un différend conjugal. Une jeune femme de 26 ans a trouvé refuge chez une voisine avec ses deux enfants de deux ans et six mois. Elle explique que son compagnon de 28 ans l'a frappé à coups de poing au visage alors qu'elle tenait dans ses bras son bébé. Celui-ci aurait été légèrement touché à la tempe. L'homme aurait également bousculé le plus grand des enfants.

L'homme retranché chez lui

L'individu, retranché chez lui, a refusé d'ouvrir la porte aux policiers. Après de longues minutes de discussions et d'insultes, il a fini par ouvrir et être interpellé. En garde à vue, l'homme a reconnu avoir donné des gifles à sa compagne mais ne pas avoir violenté les enfants.

La femme, qui a refusé d'appeler les pompiers et qui ne s'est pas rendu à l'hôpital, n'a pas porté plainte. L'individu sera tout de même poursuivi par la justice. Le tribunal l'a convoqué le 24 janvier 2020.

