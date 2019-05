Fécamp : la municipalité à l'écoute des habitants

Le centre-ville de Fécamp (Seine-Maritime) est en travaux en cette année 2019. La rue piétonne est en train d'être refaite et l'école d'infirmiers va déménager à l'ancien hôpital. D'autres projets sont également envisagés entre le déplacement du casino ou encore l'aménagement de la presqu'île. Devant la multiplication des dossiers, les questions des habitants peuvent être nombreuses. La municipalité propose six réunions publiques entre le 9 mai et le 14 juin 2019. Marie-Agnès Poussier-Winsback, la maire, et les élus du conseil municipal répondront à toutes les questions. À quoi va ressembler le centre-ville et la nouvelle rue piétonne ? Quels projets dans mon quartier ?

Les réunions publiques sont ouvertes gratuitement à tous.

• Jeudi 9 mai (18 h 30)



Salle du Moulin Bleu, route de Ganzeville

• Lundi 13 mai (18 h 30)



Maison de Quartier du Ramponneau, 5 rue des Hauts Camps

• Samedi 25 mai (11 heures)



École municipale d'arts plastiques, boulevard Albert 1er

• Lundi 27 mai (18 h 30)



Mairie (salle des mariages), place du Général Leclerc

• Lundi 3 juin (18 h 30)



Maison de Quartier Saint-Jacques, 1418 boulevard Nelson Mandela

• Vendredi 14 juin (18 h 30)



Lycée Anita Conti, 84 quai Guy de Maupassant

