Top 14: Clermont accompagne Toulouse en demi-finales

Dauphine du leader toulousain (89 points) avec 82 points, l'ASM ne peut plus être rejointe par Lyon et Castres (65) et valide sa place dans le dernier carré, qui aura rendez-vous à Bordeaux les 8 et 9 juin.

A LIRE AUSSI.

Gilets jaunes : le point sur les actions ce lundi à 15 heures en Seine-Maritime

Gilets jaunes : le point sur la situation en Normandie ce lundi matin

Confiance: Macron baisse encore, Philippe recule nettement

Audiences télé: M6 et la TNT progressent au détriment de TF1 et France 2

NBA: Stephen Curry éblouissant pour son retour