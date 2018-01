NBA: Stephen Curry éblouissant pour son retour

Le double MVP Stephen Curry, absent des terrains de NBA depuis le 4 décembre, a réalisé un retour sensationnel samedi lors de la victoire 141-128 de Golden State contre Memphis.

Le meneur des Warriors a inscrit 38 points en moins de 26 minutes, grâce notamment à dix paniers à trois points, pour sa rentrée après onze matches sans jouer en raison d'une blessure à la cheville droite.

"Je me suis senti beaucoup mieux que je l'aurais pensé", a réagi Curry, auteur également de quatre rebonds et trois passes.

Sorti en cours de troisième quart-temps sous une standing ovation, il est finalement revenu sur le parquet en fin de match, le temps d'inscrire son 10e panier primé. Cette saison, personne n'a fait mieux depuis l'extérieur de la ligne.

Et c'est la neuvième fois de sa carrière qu'il inscrit au moins dix paniers à trois points dans un match.

L'équipe de Steve Kerr a pu aussi compter sur les 21 points de Klay Thomspon et les 20 points de Kevin Durant pour se reprendre après sa vilaine défaite de onze points contre Charlotte vendredi.

En l'absence de sa star, les Warriors présentaient un bilan honorable de neuf victoires pour deux défaites, mais avec un Curry de nouveau en forme, leur attaque prolifique a tourné à plein régime.

Les champions en titre n'ont même pas paru affectés par l'exclusion de Draymond Green dans le deuxième quart-temps.

"Notre élan en tant qu'équipe était incroyable du début à la fin", a estimé Curry. "Je pense qu'on est exactement là où on doit être, on a le meilleur bilan de la ligue (29-8) et on a montré qu'on pouvait gagner de plusieurs manières différentes."

Malgré les 27 points de Marc Gasol, les Grizzlies s'inclinent pour la treizième fois en 17 matches depuis le limogeage de leur entraîneur David Fizdale fin novembre.

L'anniversaire de LeBron James gâché

A Salt Lake City, le rookie de Utah Dovonan Mitchell s'est illustré avec 29 points et a mené le Jazz vers une victoire 104-101 contre Cleveland, privant LeBron James de la victoire le jour de ses 33 ans.

Le Jazz a su maîtriser le come-back des Cavaliers dans les dernières minutes et un layup de Mitchell à 35 secondes de la fin ainsi que deux lancers francs de Thabo Sefolosha et Derrick Favors ont finalement scellé la victoire pour Utah.

"Le gamin a du talent", a souligné Le Bron James au sujet de Mitchell. "Il n'a pas peur. Il joue juste son basket", a ajouté le quadruple MVP, qui a tout de même marqué 29 points et pris huit rebonds, dépassant au passage la barre des 8.000 prises en carrière.

A Detroit, les Pistons ont éteint les Spurs de San Antonio 93-79 grâce notamment à Reggie Bullock et ses 22 points, son record en carrière. Bullock a aussi été crucial pour la défense des Pistons, toujours privés de leur meneur Reggie Jackson et de leur arrière Avery Bradley.

"J'essaye juste d'aider l'équipe quand certains joueurs sont absents et ça fonctionne plutôt bien", a déclaré Bullock.

Kawhi Leonard a inscrit 18 points, dont la moitié sur lancers francs, tandis que LaMarcus Aldrige a ajouté 15 points pour les Spurs, qui marquent leur plus petit total de points de la saison.

A la Nouvelle-Orléans, New York a arraché une victoire précieuse 105-103 sur le terrain des Pelicans, sous l'impulsion de Kristaps Porzingis, auteur de 30 points dont sept dans les 90 dernières secondes.

