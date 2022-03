Patrimoine. Pour l'Armada, découvrez Rouen, la ville aux cent trésors

Pour présenter les richesses de Rouen (Seine-Maritime) à vos proches, rien ne vaut une balade en ville. Nous vous proposons un parcours qui vous mène de la gare au pittoresque quartier de St Maclou pour une plongée dans le cœur historique de Rouen.

Départ de la gare

C'est en 1847 que la première gare de Rouen sur la rive droite fut inaugurée. La ligne qui reliait Rouen à Paris depuis 1843 fut alors prolongée vers le Havre. Même si le bâtiment actuel est postérieur, la gare se distingue par son beffroi art nouveau et est inscrite depuis 1975 au titre des monuments historiques. À peine arrivés sur le parvis vous verrez à votre droite une maison dont la façade richement ouvragée se distingue. C'est l'œuvre de Ferdinand Marrou, ouvrier ferblantier du XIXe siècle.

La gare de style art déco, est classée. - Elodie Laval

C'est à proximité immédiate de la gare que bien plus tard Simone de Beauvoir prendrait ses quartiers, corrigeant ses copies sur une table du café Le Métropole. Elle fut professeur de philosophie au lycée Jeanne d'Arc dans les années 30.

La Tour Jeanne d'Arc

Après avoir traversé les grands boulevards, nous voilà au pied du donjon de Philippe-Auguste, injustement nommée Tour Jeanne d'Arc. Si Jeanne a bien été enfermée quelques mois dans le château de Rouen, c'est dans une autre tour, dont on peut encore voir les fondations dans un immeuble de la rue Jeanne d'arc. Le donjon fut la tour principale du château de Rouen et c'est le plus beau souvenir de cette forteresse reconstruite en 1204 suite à la reconquête de la Normandie par le Roi de France Philippe-Auguste.

Le donjon date du XIIe siècle et accueille désormais un escape game ! - Elodie Laval

Le bâtiment classé abrite aujourd'hui un escape game inspiré par la guerre de Cent ans, mais il est aussi possible de le visiter librement ou en visite guidée. À deux pas de la rue du donjon, rue d'Écosse, vous serez surpris de découvrir une chapelle du XIXe siècle totalement enclavée dans des bâtiments modernes. C'est l'ancienne chapelle du couvent des sœurs de la Compassion de Montault que l'on aperçoit derrière une grille et qui a été sauvegardée puis réhabilitée en logements collectifs.

Maisons à pans de bois

Descendons maintenant vers la place de la Rougemare qui donne à voir de belles maisons à pans de bois. Si Rouen a beaucoup souffert des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville conserve néanmoins près de 2000 maisons de ce type et certaines sont très anciennes. Le pan de bois fut largement utilisé au Moyen-Âge. Les poutres en chênes qui constituent l'ossature du bâtiment restent visibles.

Au sud du jardin de l'hôtel de ville, on appréciera la vue d'ensemble de ces maisons à pans de bois. - Elodie Laval

Sur le haut de la place, on remarquera une maison dont le remplissage entre les pans de bois est fait de brique. C'est la plus belle maison de la place. Elle est de style néogothique et date de 1898. La bâtisse de trois étages fut construite par le charpentier Ernest Villette pour Charles Morel, collectionneur d'art et maître huchier (menuisier) de profession.

Un riche patrimoine

Croisant la rue Beauvoisine vous apercevrez en son sommet la fontaine Sainte Marie qui surplombe un des anciens réservoirs d'eau de la ville, toujours en usage. Derrière ce monument se cache un terre-plein où se trouve l'observatoire astronomique de Rouen régulièrement ouvert au public pour des manifestations gratuites. On découvre ensuite la chapelle Corneille. Ce bâtiment a fait peau neuve ces dernières années et accueille désormais l'auditorium de région.

En descendant la rue du Bourg L'abbé vous découvrirez un autre établissement religieux : le monastère des bénédictines de Rouen. Les églises et couvent furent légion à Rouen et donnèrent à cette ville le surnom de "Ville aux cent clochers". Le couvent des bénédictines est la dernière communauté religieuse de Rouen toujours en activité. Les religieuses tiennent une petite boutique dans laquelle elles vendent des objets et des gourmandises issues de différentes communautés.

La chapelle Corneille, très bien restaurée, accueille le prestigieux auditorium de région. - Elodie Laval

On bifurquera rue abbé de l'Epée pour découvrir le parc de l'hôtel de ville. C'est le premier jardin public ouvert à Rouen, suite à la révolution. Il s'agissait avant des jardins de l'abbaye St Ouen. De l'abbaye il reste toutefois le dortoir des moines qui est aujourd'hui devenu l'hôtel de ville mais on appréciera aussi la haute et délicate silhouette de l'église St Ouen. C'est au pied de cet édifice que Jeanne d'Arc fut contrainte de signer sa confession.

La petite Venise

Empruntez au Sud du jardin de l'hôtel de ville le passage de l'horloge. Ce passage privatif est tout à fait pittoresque et il nous mène sur la rue Eau-de-Robec. Cette longue rue baptisée "La petite Venise" par Flaubert était quasiment entièrement couverte par le lit du Robec jusqu'en 1939. Ce cours d'eau qui était un affluent de la Seine a marqué l'histoire de Rouen. De nombreux moulins jalonnaient son cours et fournissaient de l'énergie pour alimenter les métiers à tisser ou pour moudre le grain et les plantes tinctoriales. Rouen au Moyen-Âge est devenue une cité prospère grâce au drap de laine qui y était produit et le cours d'eau joua un rôle essentiel dans ce commerce. Enterré avant la Seconde Guerre mondiale pour des raisons d'hygiène, le cours d'eau est encore figuré par un ruisseau factice fonctionnant en circuit fermé dans cette partie de la rue.

Les maisons à pans de bois sont ici surmontées par des greniers qui étaient jadis ouverts pour laisser l'air circuler et pour permettre aux draps teints de sécher. C'est à la place du lieutenant Aubert que nous passerons ensuite pour emprunter la rue Damiette, rue des antiquaires et nous finirons notre balade au pied de St Maclou : une église de gothique flamboyant au pied de laquelle de nombreux restaurants font commerce. Ce sera l'occasion de goûter des spécialités locales dans un environnement bien agréable !