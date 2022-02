Caen. Normandy Amazing Tour : les impressions des étudiants après le voyage

Le Fêno, festival de l'excellence normande, marquait samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 la fin de l'opération Amazing Normandy Tour. Ce tour de la région, organisé par l'agence Normandie Attractivité, a permis à cinq jeunes venus du monde entier de découvrir pendant cinq jours, les savoir-faire de la Normandie et sa culture. Une aventure qu'ils ont partagé à travers des photos, posts Instagram et vidéos.

Thitapa Prapatpong originaire de Thaïlande, Aishwarya Rao, d'Inde, Ewan Frolich de Guernesey, Arianto Marunsenge d'Indonésie, et Juliette Fandant, de Tours, racontent leur expérience.

Tendance Ouest - Quel a été le plus beau souvenir de cette tournée ?

Thitapa : J'ai beaucoup aimé Giverny (Eure). C'est un endroit vraiment paisible. Passer une journée au jardin de Claude Monet et dessiner le paysage, c'était extra.

Aishwarya : Giverny nous a un peu tous marqué. J'ai également aimé les visites à Omaha Beach (Calvados) et le premier jour au Mémorial de Caen. C'était vraiment spécial !

Juliette : Le Mont-Saint-Michel (Manche) m'a beaucoup marqué. Le fait de pouvoir aller au sommet, alors que peu ont cette chance, c'était trop beau. Je n'ai pas les mots pour ça ! J'ai aussi beaucoup aimé le haras du Pin dans l'Orne.

TO - Vous avez fait divers rencontres, visites, à Dieppe, Rouen, Deauville et à Cherbourg dans un sous-marin. Qu'allez-vous retenir de la Normandie désormais ?

Thitapa : J'ai été vraiment surprise de tout ce que l'on peut faire en Normandie, comme par exemple toute l'activité industrielle, les usines ou la création du camembert.

Ewan : J'ai été de mon côté surpris par Rouen (Seine-Maritime) et par la visite d'un centre de réalité virtuelle, qui était incroyable.

Aishwarya : Beaucoup pensent qu'il n'y a rien à faire ici, mais à travers ce voyage on a découvert que la Normandie est vraiment riche en activités, et nous avons pris plaisir à la faire découvrir autour de nous.

Arianto : Je viens de la même région asiatique qu'Aishwarya, et là-bas on pense que la France n'est que Paris. En fait, on peut faire beaucoup de choses ici, en Normandie. D'autant plus que la région n'est pas très éloignée de la capitale. En une semaine, on fait le tour de la région et on voit la France différemment.

TO - Pensez-vous rester un peu plus longtemps en Normandie ?

Thitapa : Bien sûr que oui ! [rires]. Il me reste un an d'études et je compte bien rester oui.

Juliette : Je vais y rester au moins pour mes études et j'en garde d'ores et déjà un extrême bon souvenir, je n'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu ici. Cela restera dans mon cœur. Je reviendrai, c'est sûr.

Arianto : 100 % oui. J'étais venu en France pour mes études, j'ai eu le souhait de poursuivre à Angers (Maine-et-Loire) pour mon master mais, après cette découverte, je souhaite rester en Normandie. Je ne sais pas encore où, mais je suis tombé amoureux de Deauville.

Ewan : J'ai apprécié être ici. J'emmènerai mes enfants ici en vacances, et je reviendrai avec des amis. Sur les réseaux sociaux, ils réagissaient à mes posts et disaient que c'était magnifique, génial, et qu'ils voulaient venir à leur tour. Donc oui, c'est sûr que je reviendrai.

Voir cette publication sur Instagram Deauville Beach 🏖 #normandie #normandy #normandieregionmonde #normandyworldregion #amazingtournormandy Une publication partagée par ARIANTO (@arianto_zzz) le 9 Avril 2019 à 4 :40 PDT

Propos recueillis par Stanley Torvic pour Tendance Ouest