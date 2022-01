Ligue 1: Saint-Etienne s'accroche à son rêve européen

L'ASSE, qui obtient sa deuxième victoire de suite après la déroute infligée à Caen (5-0) juste avant la trêve et après deux défaites à Marseille (3-0) et contre Lille (1-0), possède un point d'avance sur l'OM, désormais 5e.

Pour leur part, les Nîmois, qui n'ont plus gagné depuis le 15 février contre Dijon (2-0), soit quatre rencontres, sont 12e avec 37 points, 14 longueurs devant le barragiste, Caen (18e, 23 pts) à huit journées de la fin.

Le Slovène Robert Beric, à la limite du hors-jeu, a donné un avantage décisif aux Verts en reprenant de volée un centre en profondeur de Valentin Vada à la 80e minute.

Le but a été validé après l'assistance vidéo mais les Nîmois ont contesté la décision de l'arbitre Karim Abed, estimant qu'au début de l'action, il y avait, semble-t-il, une rentrée de touche en leur faveur et non pour Saint-Etienne.

Dans cette rencontre heurtée mais souvent plaisante, les deux équipes ont eu chacune leur période.

Antonin Bobichon a très rapidement ouvert la marque pour Nîmes, après seulement deux minutes de jeu. A l'aller, c'est Rémy Cabella qui avait inscrit un but dès la 1ère minute (1-1).

C'est d'ailleurs ce dernier qui a égalisé pour les Verts en profitant d'une glissade de Jordan Ferri pour aller gagner son duel avec le gardien Paul Bernardoni (1-1, 24).

Debuchy sur le poteau

Les Stéphanois, privés de Loïc Perrin, blessé, et surtout de leur buteur Wahbi Khazri, suspendu, ont maîtrisé la première période. Ils se sont créé plusieurs occasions et auraient mérité de mener à la mi-temps.

Arnaud Nordin avait été dangereux dès la 18e minute. Ils ont touché le poteau par Mathieu Debuchy (28) alors que Bernardoni s'est interposé sur des tentatives de Nordin et Beric (41, 45+5).

Dès le début de la seconde période, le gardien des Crocodiles a encore été à la parade face à Nordin (50).

Mais par la suite, Nîmes a pris le contrôle du jeu. Umut Bozok a été stoppé in extremis par Debuchy (54) avant que Stéphane Ruffier ne détourne un bon tir de Denis Bouanga (61) puis une tentative de Renaud Rippart (63). Sur le corner qui a suivi, une reprise de la tête de Bozok a heurté la barre transversale (64).

En fin de partie, un tir contré de Beric est encore passé juste au-dessus (73), peu avant qu'il ne fasse la différence avec son cinquième but de la saison, comme Cabella.

