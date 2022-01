Évreux. Normandie : 140 jeunes déjà inscrits pour le Service national universel

Il reste une dizaine de jours avant la clôture des inscriptions pour le Service national universel. L'expérimentation est menée dans 13 départements dont celui de l'Eure. D'après des chiffres communiqués par la préfecture mardi 26 mars 2019, 140 jeunes eurois ont déposé leur candidature alors que 160 places sont ouvertes dans le département.

Pas de détails des profils

Les services de l'État sont donc plutôt satisfaits et ont bon espoir que l'ensemble des places soient pourvues d'ici la clôture des inscriptions, vendredi 5 avril. Les statistiques sont d'ailleurs plutôt semblables au niveau national. Trois quarts des places sont déjà pourvues, a souligné le secrétaire d'État Gabriel Attal, en charge du dossier.

Pour le moment, la préfecture de l'Eure ne communique pas sur le détail des profils des candidats. Ni sur la part de garçon ou de filles qui ont envoyé leur candidature. Il s'agit de ne pas fermer la porte à quiconque mais de favoriser l'engagement des jeunes. Les postulants doivent se manifester en envoyant un mail à pref-candidature-snu@eure.gouv.fr

Sont concernés les jeunes de 15 à 16 ans qui ont achevé leur classe de troisième. Ils débuteront leur service national universel le 16 juin en internat. Puis les volontaires réaliseront une mission d'intérêt général auprès d'associations ou de collectivités.

Des encadrants recherchés

La préfecture de l'Eure recherche aussi une trentaine de personnes pour encadrer les volontaires. Il s'agit de 16 "tuteurs de maisonnées" qui peuvent être des jeunes ayant le Bafa (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur), et de 16 "cadres de compagnies" qui peuvent être titulaires du BAFD (le niveau supérieur du Bafa), être enseignants ou "avoir la fibre éducative".

Spécificités de ces postes d'encadrants, ils sont ouverts à l'ensemble des Normands et non pas spécifiquement aux personnes habitant le département de l'Eure. Les candidatures sont à envoyer sur la même adresse d'ici le 5 avril "et même un peu plus tard si besoin", précise la préfecture de l'Eure.

