Truculent. Et ils vieillirent heureux : une pièce pleine d'humour à Rouen

Écrite et mise en scène par Miri, la pièce Et ils vieillirent heureux sera présentée pour la première fois au public les 5 et 6 avril 2019 à l'Almendra à Rouen (Seine-Maritime). Fernand et Suzette ayant respectivement 80 et 82 ans, suite à un coup de foudre, décident d'organiser leur mariage mais doivent adapter leurs plus fous désirs aux contraintes de leur âge. L'auteur nous parle de la genèse de la pièce :

Comment avez-vous eu l'idée de parler de ce sujet peu commun ?

"J'ai exercé en tant que kiné pendant plus de dix ans avant de choisir de me reconvertir et de m'orienter vers la scène et l'humour, ma passion de toujours. Au cours de mon activité j'ai eu l'occasion de rencontrer un couple d'octogénaire qui avait eu le béguin l'un pour l'autre en maison de retraite. Au départ ce sont donc de vrais patients qui m'ont inspiré la relation du couple mais j'ai voulu aussi montrer que le corps vieillissant nous impose des limites. Pour autant la vieillesse n'est pas une maladie, on peut continuer à vivre, à rire et à aimer malgré l'âge. Mes deux personnages ont soif de vivre et ont encore beaucoup de projets même s'ils savent que leur temps est compté."

Parlez-nous de Fernand et Suzette ?

"C'est un spectacle qui se joue à deux comédiens. J'ai choisi Marine Viton, une jeune comédienne ébroïcienne de 25 ans pour m'accompagner sur scène. Ayant moi-même 34 ans il nous a fallu travailler les attitudes liées à l'âge pour incarner de manière crédible ces deux personnes, mais je ne voulais surtout pas sombrer dans la caricature et le cliché, alors ce sont tout de même des séniors modernes et connectés. Quant à leur relation, Fernand et Suzette se taquinent beaucoup. Ils sont très complices et pourtant se connaissent peu, ils se sont récemment rencontrés autour d'une partie de scrabble et apprennent tout juste à se connaître mais ils se découvrent des points communs : le sens du travail, leur amour des bêtes et leur goût pour les chansons de Jean Ferrat."

D'où provient l'effet comique ?

"Du sujet en soi tout d'abord ! Le thème de la préparation du mariage est souvent évoqué au théâtre mais pour un jeune couple. Parler de la préparation du mariage pour un couple âgé me permet de faire rire en amenant un décalage constant entre leurs désirs de grandeurs (Fernand voudrait par exemple arriver sur un chameau) et la réalité des corps vieillissant. Comment en effet, à cet âge-là, trouver une robe facile à enfiler pour Suzette ? Comment trouver l'ouverture de bal idéal quand l'arthrite les fait souffrir ? C'est un regard vraiment tendre sur la vieillesse que je pose et les dialogues sont très croustillants. Les répliques sont rythmées et parfois vraiment cinglantes. Ce sont vraiment des punchlines. J'ai commencé par le one-man-show et cela se ressent : j'ai écrit ce spectacle comme un sketch. D'autre part il y a un vrai contraste entre la personnalité exubérante de Fernand et le caractère de Suzette, plus réservée, plus rêveuse mais aussi paradoxalement plus nerveuse."

Vendredi 5 et samedi 6 avril 2019 à 20h30 à l'Almendra à Rouen. 10,95€. billetreduc.com

