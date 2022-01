Caen. Caen : une première grève où syndicats et gilets jaunes sont réunis

Mardi 19 mars 2019, les premiers rassemblements ont eu lieu dès l'aurore sur les différents rond-points de Caen (Calvados) et de la périphérie. S'en est suivi un point de rendez-vous au théâtre de Caen à 16 h 30 où syndicats (CGT, FO, FSU Solidaires) et gilets jaunes ne faisaient qu'un... ou presque. Ce rassemblement n'a pas totalement été abouti. "Certains gilets jaunes ont jugé cette manifestation "classique" et ne se sont pas reconnus dans ce mouvement de grève", indique un membre syndiqué du FSU Solidaires.