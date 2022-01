Rouen. Énergie verte : l'Ademe Normandie mise sur la méthanisation

C'est une source d'énergie verte considérable pour le futur.

L'Ademe, l'agence de l'État qui accompagne la transition écologique et énergétique, fait le pari de développer massivement la méthanisation, partout en France et en Normandie. En clair, la création de gaz à partir de substances organiques et de lisier. L'objectif est d'atteindre 10% de gaz vert dans le réseau de la région d'ici 2030 alors qu'il n'y en a pas actuellement. "La technologie a évolué, la réglementation aussi, et on peut désormais injecter le gaz issu de la méthanisation directement dans le réseau", explique Fabrice Legentil, directeur régional de l'Ademe. Les unités de méthanisation qui existaient jusqu'à maintenant permettaient seulement de la cogénération c'est-à-dire la création de chaleur pour le chauffage et d'électricité.

400 nouvelles unités de méthanisation

Le potentiel est donc considérable et les ambitions importantes. L'Ademe accompagne une vingtaine d'installations qui sont en travaux dès 2019 sur l'ensemble de la Normandie. Il faudrait au moins 400 nouvelles unités d'ici 2030 pour tenir les objectifs. Elles devraient donc massivement fleurir sur le territoire. En général, il s'agit de groupement de quatre ou cinq agriculteurs qui bénéficient de l'aide de l'Ademe, de la région et de fonds européens, même si l'investissement reste considérable, environ 10 millions d'euros pour une unité de méthanisation moyenne. Autre enjeu important de cette transition, l'acceptation de ces projets par les riverains. L'Ademe entend pour cela user de pédagogie pour "casser les clichés qui existent sur la méthanisation", explique Fabrice Legentil.

Parmi les autres projets importants que va accompagner l'Ademe, la création de deux nouveaux réseaux de chaleur dit petite bouverie à Rouen et le réseau Océane au Havre. Le budget total de l'Ademe Normandie en 2019, en grande partie grâce à ces projets, est porté à 50 millions d'euros, contre 32 millions en 2018.

A LIRE AUSSI.

Méthanisation : la filière se met en place dans le Bocage ornais

Près de Rouen, une chaufferie biomasse pour réduire la facture des usagers et protéger l'environnement

Le gouvernement en mode équilibriste sur l'avenir énergétique de la France

Environnement: Le méthane menace la lutte contre le réchauffement

Villes et Etats américains mobilisés contre le changement climatique