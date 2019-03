L1: super Mario gagne le "Balotellico", et relance pour de bon Marseille

Mario Balotelli a honoré son rendez-vous avec son ancien club en offrant le but de la victoire à l'Olympique de Marseille contre Nice (1-0), et surtout un rapproché à trois longueurs de Lyon et du podium de Ligue 1, dimanche pour la 28e journée.