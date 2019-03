Vents violents: 11.000 foyers sans électricité dans les Hauts-de-France

Tendance Ouest a écrit :

Seine-Maritime : un mois et demi de travaux sur l'A29

Les usagers de l'A29 vont devoir s'y habituer. À partir du lundi 11 mars 2019, la SAPN prévoit un mois et demi de travaux de réfection de la chaussée sur cet autoroute au nord de Rouen (Seine-Maritime), entre l'échangeur avec l'A151 et celui avec l'A28. Jusqu'au 30 avril, des basculements de chaussée et la fermeture de bretelles sont possibles, mais des déviations seront mises en place.

16h14