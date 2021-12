Caen. Manifestation agricole houleuse à Caen : l'État réclame 680 000 euros

L'État a réclamé ce jeudi 28 février 2019, devant le tribunal correctionnel de Caen (Caen) statuant sur intérêts civils, 680 000 euros à cinq agriculteurs pour des dégradations commises lors d'une manifestation houleuse en août 2015, selon l'avocat des agriculteurs. La décision sera rendue le jeudi 25 avril 2019 à 13h30, selon la même source.

Les cinq hommes avaient été condamnés en appel à Caen à des peines allant de trois mois de prison avec sursis à six mois avec sursis pour des dégâts sur la direction régionale des territoires et de la mer (DDTM) le 14 août 2015. Des agriculteurs avaient alors aspergé le bâtiment de 10 000 à 12 000 tonnes de lisier, qui s'était en grande partie infiltré à l'intérieur des bureaux, selon Christophe Subts le président du tribunal qui a jugé ces agriculteurs en première instance en 2016.

Une "forme d'intimidation des syndicats de la part de l'État"

Une centaine de producteurs avec une cinquantaine de tracteurs avaient participé à cette manifestation, selon la même source. Parmi les cinq agriculteurs concernés par cette demande d'intérêts civils figurent Jean-Yves Heurtin, président de la FDSEA au moment des faits, et son secrétaire général d'alors Sébastien Debieu. "Ce n'est pas un hasard si l'État réclame ces sommes. C'est une certaine forme d'intimidation des syndicats de la part de l'État", a estimé jeudi Me Guillaume Valat, l'avocat des cinq agriculteurs, interrogé par l'AFP. Il a demandé au juge de débouter l'État. "On estime que le caractère direct du préjudice n'est pas établi et que ces sommes, elles font partie d'un marché public, pas forcément des dégradations commises par les agriculteurs manifestants", a ajouté Me Valat.

Avec AFP