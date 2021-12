Coupe de France : Quevilly a rendez-vous avec l'Histoire

Le stade Amable Lozai, à Petit-Quevilly, n'avait jamais connu cela. Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 avril, des centaines de supporters avaient décidé de braver le froid, la pluie et de longues heures d'attente. Leur obsession ? Décrocher le précieux sésame, mis en vente le vendredi à 9h : un billet pour le Stade de France.

Sans surprise, les 20.000 places réservées au club sont parties comme des petits pains. A Rouen et dans ses environs, tout le monde est prêt pour la finale historique de Coupe de France entre l'US Quevilly (National) et Lyon (Ligue 1), ce samedi 28 avril. Un remake de David contre Goliath qui aurait tendance à reléguer les élections présidentielles au second rang des préoccupations...

Dans les vestiaires des champions du Monde

Du côté des sportifs, les Canaris préparent leur grande finale dans la sérénité. Vendredi 20 avril, en championnat, les Quevillais se sont offert le luxe de s’imposer à Cherbourg (1-2, buts pour l'USQ de Pierrick Capelle et Joris Colinet), assurant ainsi quasiment leur maintien en National. Les Jaunes et Noirs auront donc la tête un peu plus libérée à l'heure d'affronter l'ogre lyonnais.

Et ce jeudi 26 avril, les joueurs de Régis Brouard ont mis le cap sur le centre d'entraînement Clairefontaine, dans les Yvelines. Clin d'oeil du destin, au Stade de France, ils prendront place dans les vestiaires occupés par les Bleus d'Aimé Jacquet un certain soir de... 12 juillet 1998.

Entrer dans l'histoire

L'US Quevilly pourrait bien devenir le premier club de troisième division à remporter la Coupe de France. Sa victoire héroïque en demi-finale face à Rennes a prouvé qu'il en avait le potentiel. Après une première finale perdue en 1927 face à l'Olympique de Marseille (3-0), l'USQ sera, à coup sûr, soutenue par toute la Normandie. Et sûrement par une bonne partie de la France.

L'Olympique lyonnais, lui, a remporté la coupe à quatre reprises. La dernière en date remonte à 2008 (victoire face au Paris Saint-Germain). Après une saison ratée, les Lyonnais auront à coeur de ramener le trophée du côté du Rhône. Le match risque d'être explosif.

Pratique. US Quevilly-Lyon, finale de la Coupe de France, samedi 28 avril, à 20h45.