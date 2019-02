Ce mardi 19 février ouvre… Un Escape Game réservé aux enfants. Celui-ci propose une expérience unique de jeu en équipe. Le principe est simple : chaque équipe a 60 minutes pour tenter de s'échapper d'une pièce close. Seuls les esprits logiques et le sens de l'observation ainsi que la perspicacité permettront de s'échapper et de mener à bien la mission. Cette aventure palpitante nécessitera de la logique, de l'observation, de la perspicacité et de la coopération. Les énigmes sont conçues pour des enfants, à partir de sept ans.

Les secrets de Loraena

Le Loraena, majestueux navire s'est échoué dans une mystérieuse caverne suite à l'apparition d'envoûtantes sirènes. Récupérez ses souvenirs avant le retour des sirènes…

La présence d'un adulte dans la salle est obligatoire. Les parties sont organisées pour un minimum de trois personnes par salle et un maximum de cinq personnes. La durée d'une partie est d'une heure.

Pratique. 9 rue de la Miséricorde. 06 43 93 94 83 ou contact@caenyouescape-kids.fr