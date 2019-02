Tennis : un vainqueur de Grand Chelem au Challenger Cherbourg-La Manche ! 

Cette 26e édition du Challenger Cherbourg-La Manche s'annonce de plus en plus attrayante entre le lundi 11 et le dimanche 17 février prochains.

Après avoir annoncé les présences de deux joueurs de renommée mondiale, l'Espagnol Tommy Robredo (ex-numéro 5 ATP, en simple) et l'Italien Simone Bolleli (ex-numéro 8 ATP, en double), Alain Thiebot, directeur du tournoi a annoncé ses deux premiers choix de Wild Card, comprenez des invitations données à des joueurs souhaitant intégrer le tableau final.

Robredo, Bolelli, Darcis et Mahut : du lourd à Cherbourg !

La première wild card a été donnée à Steve Darcis, finaliste de la Coupe Davis en 2015 et 2017. Le Belge de retour à la compétition après une année 2018 de blessure sera une des attractions du tournoi.

La seconde de ces wild-cards, donnée ce mardi matin ira chercher un joueur encore plus renommé et surtout le recordman de participations au tournoi, le Français Nicolas Mahut. Avec Pierre-Hugues Herbert, le meilleur joueur de double au monde qu'il est, vainqueur de tous les tournois du Grand Chelem dont l'Open d'Australie il y a quelques jours, viendra à Cherbourg pour jouer la victoire finale, lui qui est le seul joueur à avoir déjà remporté deux fois l'épreuve, en 2006 et 2010.

Le programme :

- Samedi 9 février : tirage au sort du tableau final

- Lundi 11 février et mardi 12 février : 1er tour et début du 2e tour (complexe Chantereyne et Bagatelle-Tourlaville)

- Mercredi 13 février : fin du 2e tour et 8e de finale (Chantereyne)

- Jeudi 14 février : fin des 8e de finale (à partir de 10 h).

- Vendredi 15 février : quarts de finale des tableaux simple et double (à partir de 10 h).

- Samedi 16 février : demies-finale des tableaux simple et double (à partir de 12 h).

- Dimanche 17 février : finales des tableaux simples et double (à partir de 14 h)

