spectacle. Revivre la folie des années 70's à Caen

Pantalons patte d'eph, débardeurs aux couleurs vives, bandanas… Il est temps de dépoussiérer et de ressortir tous ces accessoires du placard. La compagnie Didier Tafflé vous propose de revivre la folie des années 70's, le temps d'une soirée.

Chansons populaires

Dalida, Mike Brant, C. Jérôme, France Gall, Claude François mais aussi Abba, Au Bonheur des Dames, les Poppies… Vous allez revivre la nostalgie avec les plus grandes icônes de la chanson. La variété française s'enflamme avec les morceaux d'anthologie : Magnolia For Ever, Mamy Blue, Kiss Me, Gigi, Lady Lay, Oh ma Jolie Sarah, Viens je t'emmène, Qui saura… Pendant cette soirée, un seul but : célébrer la musique populaire. Une seule note suffira pour reconnaître le titre de la chanson et les paroles reviendront naturellement.

Cie Didier Tafflé

La compagnie Didier Tafflé propose différents spectacles selon le thème des soirées : revue cabaret, années yéyé, musique du monde… Mardi prochain, la troupe d'artistes réservera au public de belles surprises pour un show entièrement chanté et dansé en live.

Pratique. Mardi 22 janvier 2019 à 20 heures au Zénith de Caen. Public : 30€. CE : 26€.