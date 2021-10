Hors Normandie. Green Book : sur les routes du sud, voyage initiatique sur les routes américaines

Aujourd'hui je vous parle du film " Green Book : sur les routes du sud " avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali.

Le film du jour se déroule dans les années 60. Il réunit 2 personnes que tout oppose : le milieu social et les origines notamment. C'est un road-movie : l'histoire se déroule beaucoup sur la route, puisque l'italien " Tony la tchatche " doit conduire un musicien noir à ses concerts durant plusieurs mois.

Le film permet d'aborder différents thèmes. Un des principaux est le racisme et le combat quotidien pour lutter contre les préjugés. L'autre est l'acceptation des différences de l'autre et ce que ces différences sont capables d'apporter dans la vie de chacun.

J'ai beaucoup aimé la façon que le réalisateur a eue de confronter les 2 protagonistes sur des sujets parfois complètement anodins mais qui révèlent des fractures évidentes. Comme on s'en doute à la lecture du synopsis, on pense bien que chacun va nourrir l'autre, mais ces sujets étaient amenés avec légèreté et le changement a été progressif donc agréable à regarder.

C'est un point fort mais peut-être aussi un petit point faible. En effet, à force d'y aller par petites touches, rien ne marque jamais vraiment. Du coup, je suis sortie de la salle le sourire aux lèvres et avec la satisfaction d'avoir passé un bon moment mais je ne le mettrais peut-être pas pour autant dans ma DVDthèque dans 3 mois. Je le dégusterais à nouveau un peu plus tard.

" Green Book : sur les routes du sud " est un film plaisant avec un bon duo de personnages que tout oppose et qu'on prend plaisir à connaître. Un film qui nous rend heureux à la sortie de la salle, et c'est un vrai plus. C'est à voir en ce moment au cinéma.

