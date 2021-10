Hand: double mise au point slovène pour les Experts avant le Mondial

"La Slovénie ne fait pas partie du Mondial, alors qu'elle est troisième du dernier Mondial (2017, ndlr), ça veut dire que le niveau européen se densifie", a commenté le sélectionneur Didier Dinart à la Maison du handball de Créteil la semaine dernière.

Déjà en 2017, les Experts avaient affronté deux fois les Slovènes pour préparer "leur" Mondial en France, avant d'être sacrés en finale contre la Norvège. Mais Dinart l'affirme, "il y a zéro superstition dans ce choix. C'est une équipe de grande qualité qui aura à coeur de montrer un beau visage".

Après ces deux rencontres, le groupe reviendra dans son nouvel écrin de la Maison du hand et Dinart annoncera, le 8 janvier, la liste des 16 joueurs qui partiront outre-Rhin.

Sans Karabatic

Vingt joueurs sont du voyage en Normandie, mais le sélectionneur pourra choisir pour le Mondial dans la liste élargie de 28 joueurs... où figure Nikola Karabatic, opéré en octobre du gros orteil du pied gauche.

Sa blessure devait l'écarter des terrains pendant quatre à six mois, jusqu'en février minimum. Mais en cas de récupération plus rapide que prévue, Dinart pourrait éventuellement faire appel à lui, et ce à tout moment. Chaque équipe a en effet la possibilité d'effectuer trois changements pendant le tournoi.

Mais dans la tête des joueurs, c'est sûr, leur maître à jouer ne sera pas de l'aventure. "En 13 ans c'est la première fois que je fais une préparation et une compét sans Niko, c'est bizarre", reconnaît Cédric Sorhaindo (34 ans), capitaine de l'équipe de France.

"Mais on a toujours su s'adapter en l'absence de pionniers comme lui. Chaque personne doit prendre plus de responsabilités. Niko ne sera pas éternel, il faut s'habituer à jouer sans lui", ajoute l'expérimenté pivot du Barça.

La France commencera son Mondial le 11 janvier contre le Brésil puis affrontera la Serbie (12), la Corée unifiée (14), l'Allemagne (15) et la Russie (17) dans le groupe A.

Si les Bleus sont bien parmi les favoris, l'objectif premier, répètent à l'envi Dinart et son adjoint Guillaume Gille, sera d'être dans les sept premières places, qualificatives pour le tournoi préolympique en vue des JO-2020 de Tokyo.

Les 24 équipes du Mondial sont réparties en quatre groupes pour le tour préliminaire. Les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour le tour principal à deux groupes. Hambourg accueillera ensuite les demi-finales et la finale.

