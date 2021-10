Le-Havre. Le Havre : transport en commun à la demande la nuit

Le vendredi 1er juin 2018, l'agglomération du Havre (Seine-Maritime) lançait Lia de Nuit : un service de transport nocturne à la demande 100 % numérique. Il s'agit d'assurer un service de transport en commun 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Lia de Nuit fonctionne tous les jours de 0h30 à 5 heures (et jusqu'à 6h15 le dimanche).

Lia a signé des conventions avec des taxis et des VTC. Entre deux et cinq véhicules de neuf places assurent le service toutes les nuits selon l'affluence. Les chauffeurs sont dotés de tablettes numériques leur indiquant en temps réel les réservations et les itinéraires à respecter.

Ecoutez Camara Aly, chauffeur de taxi depuis six ans au Havre :

Des noctambules et des travailleurs

En six mois, 6 335 personnes ont été transportées par Lia de Nuit. Jusqu'à 130 usagers utilisent le service chaque nuit durant le week-end. En semaine, ce sont plutôt des salariés travaillant en horaires décalés qui utilisent le service (ils travaillent essentiellement pour les centres de soins, les grandes surfaces, les boulangeries ou encore les industries).

Lia de Nuit dessert les huit principales communes de l'agglomération (Le Havre, Fontaine-la-Mallet, Gainneville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, Montivilliers, Octeville-sur-Mer et Sainte-Adresse). La prise en charge et la dépose se font aux arrêts de bus du réseau Lia. La réservation se fait entre 24h et 30 minutes à l'avance en ligne pour le prix normal d'un ticket de transport.