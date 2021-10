Saint-Lô. Les parlementaires de la Manche lancent un appel "à la non-violence et au dialogue"

Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes se prépare, les sept parlementaires de la Manche lancent "à tous un appel à la non-violence et au dialogue."

Dans un communiqué commun, ils disent "agir ensemble, au-delà de nos sensibilités politiques, dès lors qu'il s'agit de défendre l'intérêt de nos territoires", "rien ne justifie la violence et rien ne se résout par la violence." Les parlementaires manchois souhaitent "que les problèmes exprimés puissent trouver des solutions par un dialogue constructif et apaisé et nous prêts à y prendre toute notre part", concluent-ils.