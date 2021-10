Biathlon: Fourcade déjà au top

Il y a de quoi être découragé en observant la facilité avec laquelle le Français a réussi à dompter ses rivaux et à se défaire des pièges d'une fin de parcours rendue délicate par le brouillard. En partant en 87e position, le quintuple champion olympique avait pris un gros risque mais il a fait preuve d'une maîtrise à la carabine (20/20) et sur la piste qui a encore une fois écœuré le reste du plateau. À ce rythme, la saison risque d'être très longue pour la concurrence et le suspense pourrait rapidement être réduit à néant.

Au final, l'écart avec son dauphin Johannes Kuhn est infime (4,2 secondes) mais l'Allemand avait bénéficié d'une visibilité bien meilleure que le Catalan de 30 ans. L'Autrichien Simon Eder a fini 3e à 19,7 secondes.

'Une grande fierté'

Il n'y a donc pas eu de décompression post-olympique pour le triple médaillé d'or de Pyeongchang, qui commence l'exercice 2018-2019 sur les chapeaux de roue après avoir déjà gagné dimanche le relais mixte avec ses camarades de l'équipe de France (Anaïs Bescond, Justine Braisaz, Simon Desthieux). Mais il n'y a pas que les biathlètes en activité qui tremblent devant la domination insolente du Français. En signant une 75e victoire en carrière, Fourcade, qui convoite un 8e Gros Globe de cristal d'affilée, revient à 20 unités du record de succès en Coupe du monde de la légende norvégienne Ole-Einar Bjoerndalen (95).

"On attendait de la neige la nuit dernière et on a eu de la pluie verglaçante. Quand je suis arrivé sur le stade ce matin, je savais qu'on avait fait un très mauvais choix de partir derrière. La piste s'est beaucoup transformée entre mon premier et mon dernier tour. Mais je suis super heureux d'avoir tiré à 20/20 aujourd'hui, c'était la clé pour moi. Réussir à conserver le dossard jaune (de leader de la Coupe du monde, ndlr) c'est une grande fierté, une grande satisfaction. C'est toujours compliqué de le faire lors de la première course", a déclaré Fourcade sur la Chaîne L'Equipe.

Son grand rival norvégien Johannes Boe, qui avait lui aussi décidé de ne pas s'élancer parmi les premiers (46e), a eu moins de réussite. Le médaillé d'or de l'Individuel aux JO-2018 s'est sabordé en commettant un total de 3 fautes à la carabine et n'a pris que la 7e place. Une autre bonne nouvelle pour Martin Fourcade, qui va aborder le sprint (vendredi) et la poursuite (dimanche) en position de force. Comme d'habitude.

A LIRE AUSSI.

Biathlon: Martin Fourcade et les sept Globes de cristal

Biathlon: Martin Fourcade remporte l'Individuel de Pokljuka

Biathlon: Fourcade sur sa lancée, Bjoerndalen sans doute hors-Jeux

Biathlon: Martin Fourcade, l'or avant tout

JO-2018: flop d'entrée pour Fourcade