Rouen. Rouen : pour Noël, pourquoi ne pas offrir local !

Alors que Noël et le grand déballage tant attendu arrivent à grand pas, la nécessité de trouver les bons cadeaux commence à se faire pressante. Il n'est pas toujours facile de trouver son bonheur dans le circuit "traditionnel" des grandes surfaces et magasins spécialisés.

C'est là que les artisans locaux, parfois méconnus, entrent en jeu. En effet, pour la 4e année consécutive, le site de vente Etsy, présent dans près de quarante villes françaises, organise son salon Made in France. L'édition rouennaise aura lieu dans la galerie d'art L'établi. À cette occasion, vous pourrez découvrir les créations d'artisans normands membres de la "Team Etsy Haute-Normandie", organisatrice de cet évènement.

Donner vie à ses créations

Céline Voisin, non contente d'héberger le salon au sein de sa galerie d'art, y exposera également ses créations artisanales, des "décorations et broches en bois". Pour cette graphiste de métier, "l'artisanat est une manière pour moi de mettre de côté l'ordinateur et de donner vie à mes créations".

La raison pour laquelle vous devriez choisir ses cadeaux ? "Parce que mes produits sont fabriqués localement. Mes broches et décorations en bois sont réalisées à partir de mes illustrations, de mon univers. Je fabrique tout en petites quantités à Petit-Quevilly. Et la finition de mes produits se fait à Rouen, dans mon atelier."

Libérer son imagination

La co-organisatrice de l'évènement, Cherifa Wexler, est elle aussi professionnelle de l'illustration, et proposera "des lots de papeterie et d'accessoires, des boîtes à thé illustrées, des bijoux ou encore des tirages d'art". Sa production artisanale est partie d'une volonté d'indépendance. "L'envie de créer ma propre marque est venue de la frustration de ne pas avoir la liberté de concevoir de A à Z mes produits. J'ai donc décidé de mettre en pause mes travaux de commission et de ne créer que pour moi et ma marque. Cela fait maintenant 10 ans, et j'apprécie toujours autant l'autonomie et la liberté que cela me procure", confie l'artiste à propos de la genèse de son projet.

À propos de ses œuvres, "à l'esthétique féminine, florale et romantique", elle insiste sur le caractère unique du cadeau : "On n'en trouvera pas partout, car je ne vends que sur ma boutique en ligne ou exceptionnellement à Noël sur des marchés".

Le salon vous permettra également de rencontrer d'autres créateurs normands : Marine Gueudin et ses tenues colorées pour les tout-petits, Julien Colbeau et ses nœuds papillons originaux pour toute la famille, ainsi que Charline Robin et ses bijoux haute-fantaisie.

Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 2018. Galerie l'établi, 45 rue des bons enfants à Rouen.