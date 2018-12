Le Havre : les rencontres de l'industrie

La CCI Seine-Estuaire du Havre (Seine-Maritime) organise le mardi 4 et le mercredi 5 décembre 2018 ses premières Rencontres de l'industrie. Il s'agit du point de départ de la création d'une communauté industrielle. L'objectif est de créer des liens entre les grosses entreprises (donneurs d'ordres) et les TPE PME (sous-traitants). La CCI espère ainsi favoriser l'émergence d'une communauté de professionnels dans une volonté d'unir les forces et faire de l'estuaire de la Seine le centre économique de Normandie.

• BONUS – le reportage Tendance Ouest :



Les Rencontres de l'industrie

Mardi 4 décembre

La journée sera consacrée à des visites de sites industriels aux activités variées : l'innovation chez Safran Nacelles et Oril, l'environnement chez Interfiltre, Unifer et le Sevede et le process chez CPM Industries, PPG Coatings, Martin Calais, Jacomo et Knorr Bremse.

Mercredi 5 décembre

La CCI Seine-Estuaire accueillera une table ronde, des débats et des ateliers. La table ronde portera sur la communauté industrielle : qui fait quoi ? les enjeux, les actions et les missions.