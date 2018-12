Votre horoscope signe par signe du dimanche 2 décembre

Bélier

Il ne faut pas croire tout ce que l'on vous raconte. Évitez de vous bercer d'illusions. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.

Taureau

Vous êtes perfectionniste, malicieux, brillant. Cette journée vous affectera par des gestes d'amitié. Dieu sait si vous êtes sensible. On vous aime c'est pour vous l'essentiel.

Gémeaux

Vos amours, vous les narrez comme une véritable légende dorée. Vous en rajoutez parfois. La légende devient l'histoire et vice et versa.

Cancer

Vous avez les nerfs à vif. Soignez votre cerveau puisque c'est votre source unique de revenus. En quête de nouveau développements votre esprit bat un peu trop la chamade.

Lion

Vous êtes parfois maladroit. La polémique enfle et prend une ampleur stupéfiante. Réfléchissez un peu avant de faire résonner le son de votre voix aujourd'hui (conseil d'ami).

Vierge

Vous saurez administrer une magistrale leçon d'énergie à ceux qui vous entourent et qui se déclarent un peu trop rapidement vaincus. NE JAMAIS RENONCER.

Balance

Vous brûlez d'envie de partir, voir d'autres contrées. Ce serait une joie de tout laisser tomber. Vous éprouvez dans le fond un ennui. Vous ne voulez plus vous mentir.

Scorpion

Vous cherchez au fond une stratégie de reconquête. Difficile ! un véritable parcours du combattant. Vous avez une telle volonté que tout reste possible.

Sagittaire

Vous aimez surprendre et là vous serez servi. Sensible et fragile, votre attitude dénote toujours face à un environnement froid et insolent. Le respect est essentiel.

Capricorne

Journée consacrée à la famille. La joie d'être ensemble. Accompagner au maximum ceux que vous aimez, les aider et les aimer.

Verseau

Se remettre au sport ou continuer à en pratiquer. Quelle bonne volonté. Vous attachez un point essentiel à la qualité de vie et un régime le plus adapté à votre cas.

Poissons

La période qui commence aujourd'hui serait plutôt assez favorable pour trouver du travail ou progresser quelque peu.