Aéroport de Caen : une nouvelle ligne vers Palma de Majorque

Après Pau et Genève en Suisse, l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados) ouvre une nouvelle liaison aérienne régulière en 2019. Direction les îles Baléares, et Palma de Majorque, région espagnole située en mer Méditerranée, au large de Barcelone, à 1h45 de vol de la Normandie.

Un vol par semaine

L'annonce a été faite ce mardi 27 novembre 2018, par l'aéroport et la compagnie aérienne à bas prix espagnole Volotea. Celle-ci est déjà implantée à Caen, avec ses liaisons vers Ajaccio, Bastia, Figari, Marseille et Toulouse. Un vol par semaine sera proposé à partir d'avril prochain.

La présentation officielle a eu lieu dans les locaux de l'aéroport de Caen-Carpiquet. - Simon Abraham

Les tarifs seront compris, en moyenne, entre 50 et 80 euros l'aller simple. Mais pourront être occasionnellement plus bas, mais aussi plus élevés. "Le principe de l'offre et de la demande comme cela fonctionne dans de nombreuses compagnies aériennes", précise Dimitri Sindres, business development manager à Volotea.

D'autres destinations internationales dans le futur ?

Depuis 2014 et son implantation à Caen, Volotéa a transporté plus de 225 000 passagers. Elle prévoit d'en transporter 100 000, rien que sur l'année 2018. L'aéroport de Caen-Carpiquet lui, estime sa fréquentation en 2018 à 270 000 passagers. Un record historique. "Avec cette nouvelle ligne vers Palma de Majorque, l'aéroport conforte son développement à l'international", exprime Michel Collin, président de l'aéroport de Caen.

. @Volotea_FR à @AeroportdeCaen c'est 90% de taux de remplissage et 94% taux de recommandation Merci à tous les passagers qui nous font confiance 🤗 pic.twitter.com/eMPCSdDEK9 — CCI Caen Normandie (@CCICaen) 27 novembre 2018

Volotea n'exclut pas d'ouvrir d'autres lignes aériennes à l'international, au départ de Caen, dans les prochaines années, si la fréquentation est au rendez-vous.