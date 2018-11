L'artiste peintre, Sophie Dumont expose

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'artiste peintre normande qui vit et travaille à Langrune sur mer (Calvados), il faut aller voir ses toiles. Cette artiste puise très largement son inspiration dans les voyages qu'elle a pu faire tout au long de sa jeunesse. Elle a pu ainsi emmagasiner quantité d'images et de couleurs qu'elle restitue dans sa peinture. S'il fallait en quelques mots définir ses œuvres, on évoquerait les lumières et des mélanges de gris et d'ombres.

L'artiste explore l'univers normand à travers ses œuvres

Sophie Dumont observe son environnement pour faire apparaître des paysages à la fois abstraits au fil des saisons mais les œuvres de l'artiste ce sont aussi des nus, des bibliothèques, des natures mortes. L'art abstrait comme elle le définit, c'est la façon de représenter les choses sans leur donner leurs formes premières.

Pratique. Du vendredi 23 novembre au mercredi 5 décembre, à 12h30, 9 rue des Croisiers à Caen. Entrée libre.